Ogie photog ni Regine

Makakapanood na si Ogie Alcasid ng ‘Solo… Again’ concert ng misis niyang si Regine Velasquez-Alcasid sa Samsung Performing Arts Theater sa Circuit Makati on April 28 & 29.

Tsika ni Ogie, “Noong unang ‘Solo’ kasi, nag-show kami ni Ian (Veneracion) sa Switzerland (two shows, isa sa Geneva, at isa sa Zurich). So ngayon naman, manonood ako ng concert ni Reg.

“Actually, baka maging photographer din ako.”

Mahilig magkuha ng pictures si Ogie lalo na kung ang subject niya ay ang misis, kaya tiyak na photographer din ni Regine ang drama niya sa nasabing concert.

Samantala, thankful si Ogie dahil umabot ng almost nine hundred thousand ang streams para sa kanyang latest ‘Praise and Worship’ album.

Sabi ni Ogie, “EP like an album siya sa Spotify. Five songs siya featuring all Christian songs na praise and worship which I released noong Holy Week.”

‘Yun na! (Jun Lalin)