Nahuli sa sariling bibig?

Nasangkot sa malaking kontrobersiya kamakailan ang Ambassador ng Tsina na si Huang Xilian dahil sa ilang salitang pinakawalan nito sa kanyang talumpati sa 8th Manila Forum ng Association for Philippine-China Understanding nitong nakaraang Abril 14. Ani Huang sa nasabing forum, “The Philippines is advised to unequivocally oppose ‘Taiwan independence’ rather than stoking the fire by offering the [US] access to the military bases near the Taiwan Strait if you care genuinely about the 150,000 OFWs (overseas Filipino workers) [in Taiwan].”

Maraming nabigla sa pahayag na ito mula kay Huang, dahil sa kanilang pagkakaintindi, tila ito ay pagbabanta laban sa ating mga kababayang OFW kung hindi susunod ang Pilipinas sa posisyong ipinipilit ng Tsina laban sa kasarinlan ng Taiwan. Sina Senador Raffy Tulfo at Risa Hontiveros ay parehong nagpahayag ng kanilang pagtutol sa sinabi ng kinatawan ng Tsina. Ayon kay Sen. Tulfo, “pambubully” ito sa ating mga kababayan sa Taiwan, habang nanawagan naman si Sen. Hontiveros na pauwiin na si Huang dahil sa kanyang mga kahiyahiyang pahayag.

Mismo ang Pangulo ay nagsabi na siya ay nagulat sa mga salita ni Huang, at interesado siyang makakuha ng paliwanag mula sa ambassador sa kanilang susunod na pagkikita.

Sa kabila ng mainit na reaksyong inani ng pahayag ni Huang, medyo umatras ang embahada ng Tsina at iginiit na “misquoted” lamang daw ang kanilang ambassador. Pero malinaw na malinaw, batay mismo sa aktwal na salitang binitawan ni Huang, na diretso siyang nakialam sa polisiya ng ating bansa at nanawagan na malakas nating tutulan ang kasarinlan ng Taiwan kung interesado tayo sa kapakanan ng ating mga kababayang OFW na kasalukuyang nagtratrabaho doon.

Ang ganitong pananakot at pagbabanta ay hindi na bago. Sa anim na taon ng nakaraang administrasyon, ilang beses na rin tayong nakaranas ng ganitong klaseng paniniga mula sa Tsina. Mula sa pagtataboy ng ating mga barko at eroplano mula sa sarili nating exclusive economic zone (EEZ), hanggang sa pagsagasa at paglubog sa bangkang may sakay ng ating mga mangingisda, ilang ulit na tayong sinikap i-bully ng isang bansang sinisikap nating ituring na kaibigan.

Pero ugali ba ng isang tunay ng kaibigan ang manggipit at manakot kung hindi nito makuha ang kanyang gusto? Ugali ba ng isang kaibigan ang ipagpilitan lagi na siya lang dapat ang nasusunod?

Mabuti na lang na sa kasalukuyan, hindi na lang natin basta-basta pinapalagpas ang ganitong klaseng pag-aasta. Kahit papaano, pumapalag na ang ating mga pinuno at hindi nananahimik kapag binabalewala ang ating interes at kapakanan ng ating “kaibigan.”

Aasa tayo na magpapatuloy ang matapang na pagtindig kung ito ay kinakailangan. Nahuli na sa sariling bibig ang kinatawan ng bansang matagal na tayong inaargabyado. Hindi na dapat ulit maging huli ang ating mga pinuno sa pagsagot at pagkilos para itaguyod ang pangalan at kapakanan ng ating bansa.