Nabigyan ng wildcard entry! Filipina ace Alex Eala hahambalos sa main draw ng 2023 Madrid Open

NAKATANGGAP ng dagdag na torneo ang 2022 US Open Junior singles champion na si Alexandra “Alex” Eala sa pagkakapili dito bilang wildcard entry sa main draw ng gaganapin na Madrid Open sa Spain na nakatakda sa Abril 25 hanggang Mayo 7.

Ito ang magiging debut ng 17-anyos na Globe Ambassador at Rafa Nadal Academy scholar sa Madrid World Tour Masters 1000 tournament.

Kasalukuyang nakaranggo bilang no. 257 sa mundo, sasamahan ni Eala ang pito pang wildcard na kinabibilangan ng dating world no. 3 na sina Elina Svitolina, no. 115 Camila Osorio, no. 142 Brenda Fruhvirtova, Marina Bassols Ribera ng Spain at Rebeka Masarova.

Kasama ring papalo ang kapwa mahuhusay na kabataan na sina Victoria Jiménez Kasintseva at Mirra Andreeva.

Ito ang pangalawang 1000 Masters event ni Eala ngayong taon pagkatapos ng Miami Open na ginanap noong nakaraang buwan sa Florida kung saan siya ay na-eliminate sa opening round.

Si Eala, gayunpaman, ay tumungo sa Spain kasunod ng maagang paglabas sa dalawang kamakailang W60 tournament sa Switzerland. (Lito Oredo)