MJ Phillips ibabalandra talento sa Korean V-League

MATUTUPAD na ang pangarap ni Petro Gazz Angels middle blocker Mar Jana Phillips na makapaglaro sa Korean V-League para sa koponan ng Gwangju AI Peppers sa darating na 2023 Korean Volleyball Federation (KOVO) para sa Asian Quota Draft matapos mapiling 5th overall pick.

Lubos ang tuwang nadarama ng two-time Premier Volleyball League (PVL) Best Middle Blocker sa pagkakapili sa kanya bilang nag-iisang Filipino import sa nasabing liga.

“It has always been my dream to play in the Korean League and now I have a chance to show what Filipinos can do. I promise to give it everything I got and make the Filipinos proud,” pahayag ng 6-footer na middle blocker sa kanyang Instagram post.

Hindi naman pinalad mapili sina Creamline Cool Smashers setter Julia Morado-De Guzman, Dindin Santiago-Manabat ng Akari Chargers, Mylene Paat ng Chery Tiggo Crossovers at sina Majoy Baron at Iris Tolenada ng F2 Logistics Cargo Movers.

Mapapabilang ang 27-anyos na Filipino-American sa mga Pinoy na kasalukuyang naglalaro sa ibang bansa gaya nina Jaja Santiago ng Ageo Medics at Bryan Bagunas ng Win Streak. (Gerard Arce)