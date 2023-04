Miguel, Ysabel sobrang sweet

Salamat naman at naayos na ang technical problem ng ‘Voltes V: Legacy (The Cinematic Experience)’ at napapanood na ‘yon sa SM Cinemas.

Marami nga ang nanghinayang na noong Wednesday ay ilang sinehan lang ng SM ang nakapagpalabas no’n dahil sa technical issues.

Anyway, bongga ang red carpet premiere ng ‘Voltes V: Legacy (The Cinematic Experience)’ na ginanap sa SM The Block noong Tuesday night dahil dinumog ‘yon ng fans.

Napakasuwerte nina Miguel Tanfelix at Ysabel Ortega na mga bida sa GMA-7 project na ‘yon. Tiyak na magiging top-rater din ang ‘Voltes V: Legacy’ kapag nag-pilot telecast na sila sa GMA Telebabad on May 8.

Super lambing nga pala nina Miguel at Ysabel noong premiere night at hindi na maitatago ang kanilang relasyon.

Talbog!

Ex-Star Cinema executive, consultant na ng GMA Pictures



Nabalitaan namin na ang dating head ng Star Cinema na si Ms. Malou Santos ay nasa GMA Pictures na ngayon bilang consultant.

Bale involved siya sa upcoming romantic-drama movie na pagtatambalan nina Alden Richards at Julia Montes, ang ‘Five Break-Ups and a Romance’, na produced ng GMA Pictures, Cornerstone Studios at Myriad (multimedia company ni Alden).

Nakakatuwa lang na ang katulad ni Malou na galing sa ABS-CBN ay nagtatrabaho na rin sa film company ng GMA-7.

Pati naman mga artista ng Kapamilya Network ay nagwo-work na rin sa Siyete dahil may mga collaboration sila.

Talagang tapos na nga ang network war!

‘Katuwa lang!