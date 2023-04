Kapalaran ng pinagbitiw na 953 general, colonel tatalupan

Tapos nang halukayin ang rekord ng mahigit sa 900 heneral at full-fledged colonel ng Philippine National Police (PNP) na pinaghain ng Department of the Interior and Local Government (DILG) ng courtesy resignation noong Enero dahil sa hinalang pagkakasangkot ng ilan sa mga ito sa operasyon ng ilegal na droga sa bansa.

Ayon kay outgoing PNP chief PBGen. Rodolfo Azurin Jr., tapos nang suriin ng advisory group ang mga rekord ng 953 senior officer ng PNP na naglalayong linisin ang hanay ng pulisya laban sa mga korap at protektor ng ilrgal na droga.

Aniya, tinapos na ng 5-man member committee ang paghimay sa mga dokumento at isinasapinal na lang ang draft para sa resulta at rekomendasyon.

Dagdag ni Azurin, pormal itong ieendorso anumang araw kay DILG Secretary Benhur Abalos para sa pinal na pag-aaral bago ito isusumite kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa pag-apruba.

Bukod kay Azurin, kasama sa advisory group sina Baguio City Mayor Benjamin Magalong, Office of the Presidential Adviser on Military Affairs Undersecretary Isagani Nerez, dating Defense Secretary Gilbert Teodoro at retired Court of Appeals Justice Melchor Sadang.

“Siguro hindi tanggalin pero kakasuhan and then magko-conduct ng investigation, further investigation to determine ‘yung kanilang liability or culpability on criminal and administrative but mag-umpisa ‘yan sa administrative case muna. Hindi ganun kadali,” tugon ni Azurin sa magiging­ hakbang sa mga senior officer na mapapatunayang sangkot sa ilegal na droga. (Edwin Balasa)