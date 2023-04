Kami naman sobra na kayo! Steph Curry, Warriors gumanti sa Game 3

SWABENG minanduhan ni Stephen Curry ang atake ng Golden State at naisahan ng Warriors ang Sacramento 114-97 sa Game 3 ng kanilang West first-round series Huwebes ng gabi sa Chase Center.

Nangamote sa 3-point range ang Kings, 11 for 46 lang at naiwan hanggang 23.

Tumabo ng 36 points mula 6 for 12 shooting sa 3s si Curry, may 20 points, 7 rebounds si Andrew Wiggins at inilapit ng defending champions ang series 2-1.

Si Kevon Looney (4 points) lang ang hindi naka-double digits sa starters ng Golden State pero humablot ng 20 rebounds at may 9 assists sa paghalili kay Draymond Green.

Binuno ni Green ang one-game suspension bunga ng pagsipa kay Domantas Sabonis noong Game 2.

Misyon ng Warriors na itabla ang serye sa Game 4 sa Lunes (araw sa Manila) sa Bay Area din.

Umayuda ng 16 markers si Jordan Poole, 13 kay Klay Thompson sa Golden State na humugot ng solidong larong 6 points, 8 rebounds, 8 assists, 4 steals kay Donte DiVincenzo off the bench.

Tapon sa basurahan ang 26-10-9 ni De’Aaron Fox sa Kings. Iginapos si Malik Monk sa 1 of 9 shooting.

Kumonekta ng 16 for 50 sa labas ng arc ang Warriors, nakaungos din sa rebounds (60-53), assists (31-21) at steals (12-6).

(Vladi Eduarte)