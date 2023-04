Kahit iniintrigang laos na: Liza umeksena, angat ganda sa New York

Kahit sinasabing laos na siya, hayun nga at trending na naman si Liza Soberano, ha!

Kasi nga, isa siya sa napiling global personality na dumalo sa launching ng collaboration ng ‘Mugler x HM’ sa New York City. Bongga, ‘di ba?

Na kahit sinasabing kesyo sa isang apartment na lang nakatira si Liza, pero heto nga siya, biglang-bigla may pasabog na event na dinaluhan sa Tate.

“Moments from last night in @hm x @muglerofficial,” simpleng caption, at walang kayabang-yabang na chika lang ni Liza.

May photo rin si Liza na kasama niya mismo si Card Cadwallader ang Creative Director ng Mugler. May mga photo rin si Liza na iba’t ibang global personality ang kasama niya, ha!

Kaya heto nga ang buwelta ng mga supporter ni Liza sa mga basher niya:

“So proud of you Hope.”

“And here you are, shining while Filipinos back home are bashing you. You can do it girl!”

“Ignore your bashers, just keep doing whatever you think is good for you. After all, you’re the only one who can control your own destiny.”

“Go Liza! Raise our flag in the US!”

“Salamat sa rebranding, lalong yayaman si Liza. Level up up up ang career ng dyosa, samantalang ‘yung takot sa rebranding forever na kayo sa love team.”

Siyempre, super angat na naman ang kagandahan ni Liza, ha!

“Kahit anong ayos stunning talaga. What a beautiful face. Gifted kaya maraming naiingit at nangba-bash. Unbothered beauty.”