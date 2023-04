Justin Brownlee sumalang sa Game 6 matapos maospital

SUMALANG na kagabi sa Game 6 ng best-of-seven championship series ng PBA Governors Cup ang resident import ng Barangay Ginebra Gin Kings na si Justin Brownlee matapos maospital sanhi ng ‘severe food poisoning’ sa nagdaang Game 5 nitong Miyerkoles.

Habang isinusulat ang balitang ito kagabi ay nasa kalagitnaan na ng Game 6 ang bakbakan ng Ginebra at TNT (3-2) kung saan ay angat sa serye at maaari nang makuha ng Tropang Giga ang korona mula sa defending champs Gin Kings kung sila ay nananaig.

“I’m better. Maybe not 100 percent but better,” ang bungad ng naturalized Pinoy na si Brownlee sa crew ng TV5 kahapon bago ang Game 6.

“Hindi pa alam kung ano’ng kinain, can’t pinpoint. He didn’t do anything out of the ordinary,” ayon naman sa assistant coach ng Ginebra na si Richard del Rosario nang tanungin kung ano ang sanhi ng food poisoning ng kanilang reinforcement.

Umeksit sa laro sa third quarter nitong Miyerkoles si Brownlee matapos ang 25 minuto sa court at nagkasya sa 14 puntos sa 6-of-11 shooting.

Dinala na ito sa ospital dahil sa panghihina matapos ilang beses magsuka. (Abante Sports)