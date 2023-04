Jake Cuenca gustong gumanap na trans

Pinuri ni Star Magic and ABS-CBN TV Productions Head Direk Lauren Dyogi sa latest episode ng ‘Star Magic Celebrity Conversations’ si Jake Cuenca dahil hindi raw maarte ang aktor.



“Isa siya sa walang arteng artista na kilala ko in terms of simple things, hindi nagtatanong anong timeslot, saan eere, kung hapon o gabi, wala pong isyu sa kanya yan,” pahayag ni Direk Lauren.



Sobrang mahal lang daw ni Jake ang pag-arte na nagiging basehan ng kanyang mga desisyon sa kanyang career.



“It’s for my love for the craft, parang I love it so much na it’s my thing to do everyday. I have to get it in my day.



“I love to perform, Direk. I love to entertain our audience. I love the feeling na kapag naniniwala na sila na ikaw na ‘yung character na wala na ang Jake Cuenca,” sabi ni Jake.



Bet niyang gumanap na trans na talagang magpapakita pa ng kanyang versatility bilang aktor.



“I think, which I’ve done naman na in the past, but now I think at least with my maturity, with how I understand life now and my body, parang I’d love to do a trans role now. I think I could really, really do a trans role na really be that part.”



Nang tanungin naman ni Direk Lauren kung ano pa ang kanyang goal sa kanyang career, sey ni Jake, “My goal is to build a legacy for myself. I want one day for people to study my work. For people to go back and revisit my career and say na I did amazing roles and characters, crazy characters. I want to give more memorable characters, milestone projects. Projects that will last the test of time.”

Kasalukuyang napapanood si Jake sa hit action-drama series na ‘The Iron Heart’ at sa stage play na ‘DickTalk’ na palabas sa RCBC Theater hanggang April 23.