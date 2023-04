General Bisnar matunog na PNP chief

Tahimik pero sakalam na kandidato sa pagka-hepe ng Philippine National Police si Police General Arthur Bisnar, ayon sa source ng Abante.

Nakatakda pa lamang ianunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang papalit kay PNP Director General Rodolfo Azurin Jr. na magreretiro sa Lunes, Abril 24 kasabay ng pagtungtong nito sa mandatory retirement age na 56.

“Bisnar is one of the very few police officials being considered to replace Azurin. He is disciplinarian, a silent worker and fiercely loyal to PNP,’’ ayon sa source ng Abante na nakakaalam sa mga isyu sa PNP.

Ayon pa sa source ng Abante, ‘dark horse’ si Bisnar sa mga napipisil na PNP chief.

“He is an upright cop, and could lead by example, his name is on the top list of contenders,’’ dagdag ng source ng Abante.

Si Bisnar na isa ring trained nurse ay miyembro ng Philippine Military Academy Bigkis Lahi Class of 1990 kung saan ito nagtapos na Magna Cum Laude.

Katuwang ang opisyal sa pagrekober sa P1.2 bilyong police funds nang matagumpay nitong imbes­tigahan at walisin ang mahigit 2,000 pekeng PNP pensioners habang ito ay director ng PNP Retirement and Benefits Administration Service.

Kasapi rin ito ng Special Action Force at iba pang elite police forces. (Nancy Carvajal)