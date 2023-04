‘Di rehistradong SIM card gagana pa – NTC

Maaari pa umanong buhayin ang mga na-deactivate na SIM card, limang araw pagkatapos ng deadline sa Abril 26.

Sa ilalim ng SIM Registration Act, awtomatikong made-deactivate ang mga hindi narehistrong SIM card matapos ang deadline pero ani NTC Deputy Commissioner Jon Paulo Salvahan, nakasaad sa implementing rules and regulations (IRR) nito ang tungkol sa pagbuhay sa deactivated SIM card.

“Upon expiration po sa deadline, assuming there’s no extension, under the law po at IRR, automatically po deactivated ‘yung SIMs. However, the law naman po provided a way to have these SIMs reactivated within five days po of automatic deactivation. Puwede ninyo po i-reactivate ‘yung SIM,” paliwanag ni Salvahan sa Laging Handa briefing.

Subalit sa IRR ay hindi naman nakasaad kung paanong bubuhayin ang na-deactivate na SIM card.

Nakalagay lamang ang extension ng registration period hanggang sa maximum na 120 araw.

“All existing SIM subscribers/end-users shall register within one hundred eighty (180) days from effectivity of the Act. The registration may be extended for a period not exceeding one hundred twenty (120) days,” saad sa IRR. (Issa ­Santiago/Aileen Taliping)