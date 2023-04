Denise ipinagluluksa si Moonbin

Naging very emotional si Denise Laurel sa kanyang recent Instagram post. Kuha ‘yun nang manood siya ng Manila show ni Moonbin last month.

Si Moonbin ang 25 years old member ng South Korean boy band na Astro. Nagluluksa ang fans ni Moonbin dahil sa pagkamatay nito. Isa na sa mga ang aktres. Isa palang Aroha (tawag sa fandom ng Astro) si Denise.

Bahagi ng caption ni Denise, “This edit is a mess just like I am. Is it okay to cry so hard over someone you met briefly but had a major impact on your life for years especially during tough times?”

Napakahaba ng caption ni Denise at bahagi pa rin no’n ay sinabi niya na ang grupong Astro ay nagre-remind sa kanya sa kung ano rin daw siya.

“It may sound strange, but Astro reminded me of a part of me that I was missing just by being who they are.”

Sabi pa niya sa namayapang K-pop idol, “I hope you felt our love in Manila. I hope you know Arohas love you. I know you weren’t feeling well that day but you chose to share love. I am forever grateful.”