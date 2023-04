Bella Belen, National U kakatukin twice-to-beat

Mga laro Sabado:

(Mall of Asia Arena)

12:00nn — Adamson vs UP

2:00pm — NU vs UE

PUNTIRYA nina reigning Rookie/MVP Mhicaela “Bella” Belen at ng defending champs National University (NU) Lady Bulldogs lumapit sa twice-to-beat advantage pagharap sa kulelat at walang panalong University of the East (UE) Lady Warriors, Sabado, sa University Athletic Association of the Philippines (UAAP) Season 85 women’s volleyball tournament sa Mall of Asia Arena.

Pambihirang atake ang ipinamalas ng 20-anyos na outside hitter sa pangwawalis sa Adamson University (AdU) Lady Falcons, 26-24, 25-16, 25-22.

Umaasa ang NU masungkit ang ikatlong sunod na panalo upang makuha ang solo second place sa likod ng bwenamanong Final Four squad De La Salle University (DLSU) Lady Spikers (11-1).

Pumalo ng 20 puntos mula sa 18 atake at dalawang blocks kasama ang 11 excellent receptions, habang muling inaasahang makakatulong sa puntusan sina Alyssa Solomon, Evangeline Alinsug, Princess Robles, Erin Pangilinan, Sheena Toring, libero Jen Nierva ace playmaker Camila Lamina.

“I think iyung consistency at iyung pulido namin sa galaw, tingin ko kaya naman namin talaga, sana magtuloy-tuloy na ito kase kung ganito yung nakikita namin kapag maganda yung output ng game eh,” ani Belen.

Target ng Lady Bulldogs na makabalik muli sa semifinals at maipagtanggol ang titulo na kasalukuyang nakatabla kasama ang University of Santo Tomas Golden Tigresses sa 8-3 kartada, habang nakabuntot ang Adamson sa 8-4 marka na pipiliting putulin ang two-game slide para manatiling buhay din ang pag-asa sa twice-to-beat na bentahe patungong Final Four. (Gerard Arce)