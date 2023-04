4 Dayuhan lantarang nag-orgy sa Siargao, Inaresto

Arestado ang apat na dayuhan matapos silang mag-ober da bakod at lantarang nag-orgy o salit-salitang nakipag-sex sa bawat isa na ikinagulat at ikinagalit ng iba pang mga bisita sa isang resort sa isla ng Siargao sa Surigao del Norte.

Ayon kay General Luna, Siargao Mayor Sol Matugas, nahaharap sa mga kasong trespassing, grave scandal at paglabag sa Republic Act 7610 o Special Protection of Children against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act ang mga dayuhan na sina Marian Felix Alexander Tiedemann, 29; Catharina Rothaas, 25, isang doktor; Danny Peter Luneberg, 29, pulis, pawang mga German at Yke Molders, 23, isang Dutch.

Sa ulat ng General Luna Municipal Police Station (GLMPS), nag-ugat ang pagdakip sa mga ito bunsod ng reklamo ng iba pang mga bisita sa resort dahil sa kalaswaan kung saan ay walang pakialam na naghalikan at nagpalitan ng partner ang mga ito habang nagtatalik sa publiko.

Sinabi ni Matugas na pumasok sa Siargao Bleu Resort and Spa ang apat na dayuhan na pawang mga lasing bandang alas-12:30 nang hatinggabi noong Abril 16.

Dalawang bata aniya ang nasa lugar at nakasaksi sa kalaswaan ng mga ito. Isa umano ang naduwal sa pandidiri habang hindi nakatiis ang isa at tumakbo palayo pero nadulas at tumama ang ulo sa semento.

Umalis ang mga ito matapos mag-orgy sa publiko pero hinanap sila ng mga awtoridad hanggang matagpuan ang mga ito sa Don Remigio Villas sa Barangay 2, General Luna kung saan sila pansamantalang nanunuluyan.

Nabatid na madalas umanong nakainom ng alak ang mga ito at lumulusong sa dagat ng hubo’t hubad.

“We welcome everyone into our beautiful island of Siargao and here in General Luna, but we do not tolerate lewd, lustful, and scandalous acts in public, especially in the presence of children. They did not represent the thousands of well-mannered and respectful visitors who enjoyed their visits and stay on the island,” ani Matugas.