WBO champ Melvin Jerusalem pinaghahandaan Puerto Rican

BABALIK sa Japan si reigning at defending World Boxing Organization (WBO) minimumweight champion Melvin “Gringo” Jerusalem upang ipagpatuloy ang preparasyon kontra undefeated Puerto Rican Oscar “El Pupilo” Collazo sa Mayo 27 sa California.

Ito ang ikalawang sunod na pagtungo ng grupo ni Jerusalem (20-2, 12KOs) sa tinaguriang “Land of the Rising Sun” matapos nilang magsanay roon noong Marso kasama sina top amateur boxer Kiyoto Narukami at dating WBO world light-flyweight at flyweight champion Kosei Tanaka.

“Nakapag-sparring kami kay [Kosei] Tanaka ng isang beses doon sa Japan nung magpunta kami last month at sa ibang mga amateur boxers dun,” pahayag ni chief tactician Micheal Domingo sa Abante Sports. “[Bale] babalik din kami dun sa para sa one-month preparation.”

May plano rin ang grupo na magtungo sa Las Vegas, Nevada upang makapagsanay kasama sina world challenger Jade Bornea at dating long-time IBF super-flyweight titlist Jerwin “Pretty Boy” Ancajas.

“Baka pumunta na rin kami ng US para dun ituloy iyung ensayo namin,” ani Domingo.

Napagwagian ng 29-anyos na si Jerusalem mula Manolo Fortich, Bukidnon ang kanyang korona nang patumbahin si Japanese boxer Masataka Taniguchi noong Enero 6 sa bisa ng second round TKO.

Naging kauna-unahang Pilipino na kampeon ngayong taon si Jerusalem matapos tapusin ang halos anim na buwang pagkabokya ng Pilipinas sa boxing world title.

Napahaba rin nito ang winning streak sa walo. (Gerard Arce)