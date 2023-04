Viral: Estudyante pinagsabay exam, pagtitinda sa labas ng room

Dinagsa ng heartwarming reaction mula sa madlang pipol ang video ng isang lalaki sa isang TikTok video dahil sa kanyang diskarte upang kumita!

Siya si Dondy1.r (@dondy.r), isang 4th year criminology student na side hustle ang pagbebenta ng pagkain sa kanyang mga kaeskwela. Ilan sa mga pagkain na kanyang itinitinda ay donut, ice candy, lumpia, at marami pang iba.

Mapapanood sa ibinahagi niyang video ang kanyang sitwasyon kung saan nagdesisyon siyang pumuwesto sa labas ng kanilang classroom at doon mag-take ng final exam upang mabantayan ang kanyang paninda.

Makikita na katabi niya ang isang container, cooler, at basket na lalagyan ng kanyang mga ibinebenta.

Dagdag pa rito, mapapanood din sa ilang video niya na nagtutungo siya sa iba’t ibang mga classroom upang ilako ito.

Dahil dito, inulan si Dondy ng samu’t saring nakakaantig na reaksyon.

Ilan sa mga komento:

“Can’t wait na makita kang mag martsa on your graduation day! god bless you kuya!” ani cathpajanostan.

“Pagpalain ka pa ng madami ni Lord Sir. Basta wag kang makakalimot magdasal araw-araw kay Lord,” hirit naman ni taverajessiel.

“As a former crim instructor, I admire students who never give up on their dreams. Delayed gratification! Godbless,” sabi naman ng isang instructor na si bebelog26.

Talaga namang inspirasyon ang hatid ng estudyanteng ito! (Moises Caleon)