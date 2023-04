Tiyuhin tinigok ng pamangkin

Patay ang isang 72-anyos na magsasaka nang hatawin ito ng sanga ng niyog sa ulo ng kanyang pamangkin noong Martes sa New Lucena, Iloilo.

Kinilala ang biktima na si Samsom Sala habang nasa kustodiya na ng New Lucena Municipal Police Station ang suspek na si Randy Gil, 35-anyos at isang obrero. Magkapa­tid ang asawa ng biktima at ina ng suspek at kapwa residente ng Barangay Wari-wari ang magtiyuhin.

Sinabi sa Panay News (PN) ni New Lucena MPS investigator Police Master Sergeant Carlito Berte na posibleng da­ting alitan ang ugat ng krimen.

Sa ulat, lulan ng tricycle si Gil nang makita niya ang tiyuhin. Bumaba ito at nag-usap ang dalawa hanggang mauwi sila sa komprontahan bandang alas-dos nang hapon.

Nakasunggab ng sanga ng niyog ang suspek at hinataw ito sa biktima. Plano umano ng pamilya ng biktima na sampahan ng kaso ang suspek.