Tiamzon couple, 8 pang CPP-NPA pinasabog

Kinumpirma kahapon ng Communist Party of the Philippines-News People’s Army (CPP-NPA) ang pagkamatay ng mag-asawang terorista na sina Benito at Wilma Tiamzon at walo pa nilang kasamahan matapos silang madakip ng mga tauhan ng Armed Forces of the Philippines (AFP) sa lalawigan ng Samar noong Agosto ng nakaraang taon.

Sa isang pahayag, sinabi ni Marco Valbuena, chief information officer ng Partido Komunista, na parara­ngalan nila ang mag-asawang Tiamzon sa pagdaraos ng ika-50 taong anibersaryo ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP) sa Abril 24, 2023 bilang pagkilala sa naiambag ng mga ito sa kanilang samahan.

Aniya, magtitipon ang lahat ng kanilang unit para sa isasagawang 21 gun salute bilang pinakamataas na antas ng paggalang sa mga kasama nilang sina Be­nito, 71, alyas ‘Ka Laan’, chairman ng executive committee ng central committee at Wilma, alyas ‘Ka Bagong-Tao’, general secretary ng Partido

Nahuli ng militar ang mag-asawang Tiamzon, kasama ang sub-regional secretary ng partido na si Joel Arceo alyas ‘Ka Divino’ at mga kasapi ng guerilla force ng central headquarters na sina Ka Yen, Ka Jaja, Ka Matt, Ka Ash, Ka Delfin, Ka Lupe at Ka Butig habang patungo ang mga ito sa Catbalogan, Samar noong Agosto 21, 2022.

Ayon sa grupo, dumanas ng grabeng pagpapahirap o torture ang kanilang mga kasamahan sa kamay ng militar.

Kinabukasan, isinakay umano ang bangkay ng mga ito sa bangka, nilagyan ito ng pampasabog at saka ipinasambulat sa dagat sa pagitan ng Catbalogan at Taranganan island.

Noong 2020, hinatulan ng Quezon City Regional Trial Court (RTC) ang mag-asawa na mabilanggo ng hanggang 40 taon dahil sa pagdukot at pagkulong ng mahigit sa dalawang buwan kay Lt. Abraham Claro Asis noong 1988.

Pinayagan silang magpiyansa noong Agosto ng 2022 para dumalo sa peace negotiation sa Oslo, Norway. Gayunman, hindi sumulpot sa korte ang mga ito matapos gumuho ang usapang pangkapayapaan. Dahil dito, kinansela ang kanilang piyansa at inilabas ang arrest warrant laban sa mga ito.

Nahaharap din sila sa kasong multiple murder sa korte sa Maynila dahil sa pagpatay sa mga rebeldeng pinaghinalaan nilang impormante ng mili­tar sa Leyte noong 1985 na tinawag na Inopacan massacre. (Edwin Balasa)