Teves labas-masok sa Korea, Cambodia

May hinala si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na palipat-lipat lamang sa bansang South Korea at Cambodia si suspended Negros Oriental Rep. Arnolfo “Arnie” Teves Jr.

“I think reliable ‘yong information ni Sen. Joel Villanueva, nasa Korea. Pero pabalik-balik siya ng Cambodia…. may passport siya, may visa siya. Ang ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) ‘di kailangan ng visa,” wika ni Remulla sa interview ng mga reporter nitong Huwebes.

Naunang nakatanggap ng impormasyon ang DOJ secretary na si Teves ay nagtatago sa Cambodia mula nang umalis ito sa Estados Unidos matapos mapaso ang travel authority na binigay ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez.

Sa hearing ng Senate committee on public order and dangerous drugs noong Lunes hinggil sa isyu ng asasinasyon kay Negros Oriental Governor Roel Degamo noong Marso 4, sinabi ni Villaanueva na ilan niyang kaibigan ang nagsabing nakita nila si Teves sa isang buffet hotel sa South Korea.

Sa online interview kay Teves noong Lunes, hindi ito nagkomento kung siya ay nasa South Korea.

“No comment na lang. It’s for me to know and for them to find out,” pagbibiro pa ng kongresista.

Kaugnay nito, desidido naman si Remulla na ipadeklara si Teves bilang terorista dahil ang kaso nitong illegal possession of firearms ay sapat nang batayan.

“Gumagalaw na, gumagalaw na. We’re moving on it. We’re starting the preliminary motion—movements. ‘Yong mga kailangan kausapin kinakausap na,” wika ng kalihim tungkol sa ginagawa nilang hakbang para ideklarang terorista si Teves.