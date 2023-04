Magandang araw muli, mga kababayan kong Bicolano! Nitong mga nakalipas na araw, patuloy po tayong nag-ikot sa iba’t-ibang bahagi ng Kabikulan upang ihatid sa bawat mag-aaral ang programang Tabang sa Edukasyon. Sinuyod natin ang anim na lalawigan ng rehiyon upang makapagbigay ng tulong sa mga kapuspalad na mag-aaral.

Kamakailan, ang ating educational assistance payout ay isinagawa sa covered court ng bayan ng Castilla, Sorsogon para sa bagong batch ng mga mag-aaral. Inabot naman ng ilang araw ang pamamahagi natin ng tulong sa mga estudyante ng Sorsogon City. Ginawa ang aktibidad sa Sorsogon State University Covered Court para sa mga senior high school students.

Sa Albay, nagsagawa tayo ng katulad ng aktibidad sa Tabaco City National High School sa Tabaco, gayundin sa Oas Community College Multi-Purpose Building para sa mga mag-aaral ng naturang bayan. Sa Legazpi City, naglunsad din tayo ng educational assistance payout sa Celebration Plaza, Embarcadero de Legazpi.

Sa Camarines Sur, tinatayang 200 mag-aaral ang nahatiran ng educational assistance sa Lagonoy Covered Court. Nang bisitahin naman natin ang Barangay Abella Covered Court sa Naga City, umabot sa 336 na mag-aaral ang ating natulungan. Ang mga student beneficiaries ay mula sa mga bayan ng Pili, Naga City, Ocampo, Calabanga, Canaman, Camaligan, Bombon, at Magarao.

Wala ring patid ang ating pagbibigay-tulong sa mga mag-aaral na pursigidong makapagtapos sa kanilang pag-aaral sa Camarines Norte. Naglunsad po tayo ng educational assistance orientation sa Central Plaza Mall Atrium sa Daet para sa bagong batch ng mga mag-aaral na ating tutulungan.

Ang ating programang Tabang sa Edukasyon ay patuloy na iikot sa iba’t ibang bahagi ng Kabikulan upang mas marami tayong maabot na kabataang determinadong mag-aral.

Katuwang natin sa programang ito si Senator Risa Hontiveros. Kaakibat natin siya sa layuning mas maraming kabataang Bicolano ang ating matulungan at mabigyan ng pagkakataong maipagpatuloy ang pag-aaral at maabot ang kanilang pangarap. Nagpapasalamat din tayo sa Department of Social Welfare and Development (DSWD) na naging partner natin sa programang ito.

Kamakailan ay nakipagpulong po tayo kasama ang kinatawan ng Commission on Higher Education na si Atty. Ryan Estevez. Sa pagpupulong na iyon, tinalakay ang mga hakbang na kailangang gawin upang matiyak na maibibigay sa tamang panahon at maayos na paraan ang tulong pinansiyal sa mga mag-aaral sa pamamagitan ng Tulong Dunong program ng CHED.

Sa gitna ng patuloy na pandemya at mga hamong kinakaharap ng mga mag-aaral, mahalaga ang papel ng Tulong Dunong program sa pagbibigay ng tulong pinansiyal sa mahihirap na estudyante upang makapagpatuloy sa kanilang pag-aaral.

Bilang isang lingkod-bayan, handa tayong magbigay ng suporta at kooperasyon upang matugunan ang mga hamong ito. Tiwala akong matutulungan natin ang mga mag-aaral na magtagumpay at makapagtapos.

Tuluy-tuloy po ang ating pagtutulungan upang siguruhing maibibigay ang tamang serbisyo at ayuda sa ating mga kababayan. Sama-sama tayo sa pagtugis ng ating mga pangarap at tagumpay sa buhay.

Samantala, mula sa Ako Bicol Party-list, ipinapaabot natin ang ating mainit na pagbati sa lahat ng mga Kasurog na pumasa sa 2022 Bar Examinations.

Nakakabilib at kahanga-hanga ang inyong pagpupursigi at determinasyon upang maabot ang inyong pangarap. Ngayon ay ganap na kayong tapagapagtaguyod ng batas at tagapagtanggol ng mga inaapi.

Sa inyong haharaping tungkulin at responsibilidad, ang ating suporta sa inyo ay mananatiling matatag! Congratulations sa ating mga bagong abogado!

Hanggang sa muli, mga kababayan kong Bicolano.