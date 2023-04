Sinagip ng Namatay na Nanay

Mga ka-Misteryo kayo ba ay dinalaw na ng namatay niyong kaanak sa panaginip. Kayo ba ay natakot o kaya’y naramdaman niyong ligtas kayo?

Yan ang paksa natin ngayon: “Basta may Misteryo Alamin natin ang Totoo!”

Si Joyselle ng Bulacan ay hindi makapaniwalang nakita niya ang namatay niyang nanay sa panaginip at yun ang kanyang isinangguni sa Misteryo.

Misteryo: “Paano mo nakita sa panaginip ang nanay mo?”

Joyselle: “Nagsi-swimming daw ako kasama ang Ilang kaibigan nang bigla kong maramdaman na nasa gitna na daw ako ng dagat at malalim na kaya nagpanic na ako dahil nalulunod na ako.”

Misteryo: “Anong ginawa mo nang ma-realize mo nasa gitna ka na ng dagat?”

Joyselle: “Nag-pray ako sa Diyos napakataimtim umiiyak ako then maya-maya dumating ang isang bangka sakay ang nanay ko. Nagulat ako kung bakit siya dumating eh alam ko patay na siya. Magtatanong sana ako bigla siyang nag-smile sa akin at iniabot ang kamay niya.”

Misteryo: “Ayun! Sinagip ka ng nanay mo in your dreams. Very strong ang message sayo ng panaginip mo.”

Joyselle: “Ano po ba ang message ng dream ko?”

Ang panaginip ni Joyselle ay nagsasabi na kapag naharap siya sa matinding pagsubok sa buhay, wag siyang mag-atubiling magdasal at may darating na tulong o biyaya mula sa Poong Lumikha. May kaakibat lang na bahala kay Joyselle tungkol sa kakaharapin niyang matinding pagsubok kaya dapat manalig lamang siya sa Diyos.

Para sa inyong mga karanasang paranormal o ispiritwal, mag-email sa misteryophilnet@gmail.com. Bisitahin ang www.reytsibayan.com at abante.com.ph.

Misteryo ni Rey T. Sibayan