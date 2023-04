Sagad-init na weather naitala sa 12 lugar

Pumalo ng mula 41 hanggang 46 degrees Celcius ang nakaririnding init na naranasan sa 12 lugar sa bansa noong Miyerkoles.

Ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical, and Astronomical Services Administration (Pagasa), nangu­nguna sa may pinakamataas na heat index noong Abril 19 ang Aparri, Cagayan (46℃); Dagupan City, Pangasinan (46℃); Casiguran, Aurora (45℃); Catarman, Northern Samar (43℃); Butuan City, Agusan del Norte (42℃); Davao City, Davao del Sur (42℃); Dipolog, Zamboanga del Norte (42℃); Guiuan, Eastern Samar (42℃); Masbate City, Masbate (42℃); San Jose, Occidental Mindoro (42℃); at Sangley Point, Cavite (42℃).

Humabol ang Metro Manila na pumalo ang init na naramdaman sa 41°C, 40°C at 38℃ batay sa tatlong monitoring station ng ahensya sa Ninoy Aquino International Airport sa Pasay City, Science Garden sa Quezon City at Port Area sa Maynila.

Dahil dito, pinag-iingat ng Department of Health (DOH) ang publiko laban sa panganib ng sobrang init sa kalusugan partikular ang may mga sakit sa puso, hypertension, asthma at iba pa.

Ipinapayo rin ang palagiang pag-inom ng tubig at pag-iwas sa sun exposure upang maiwasan ang heat stroke.

Pinayuhan din ang publiko na manatili na lang sa loob ng bahay kung walang importanteng gagawin sa labas partikular ng mula alas-10:00 nang umaga hanggang alas-tres nang hapon na siyang katirikan ng init ng araw.