PSC Commissioner Walter Torres optimistiko sa ASEAN Para Games

OPTIMISTIKO ang dating Olympian at isa sa apat na commissioner ng Philippine Sports Commission pati na din Team Philippines Chef de Mission na si Walter Torres na malaki ang tsansa sa medalya ng mga pambansang para-athlete na nakatakdang lumaban sa Cambodia sa 12th ASEAN Para Games sa Mayo 28.

Buo ang kumpiyansa ni Torres sa pagdalo nito sa Delegation Registration Meeting (DRM).

Lalahok ang 259 Philippine Para Team na binubuo ng 174 na malalakas at mahuhusay na para-athletes sa 12th APG na nakatakda Hunyo 3 hanggang 9 sa Phnom Penh.

Positibo si Torres na malalampasan ng national para team ang showing ng bansa sa 11th ASEAN Para Games 2022 sa Surakarta, Indonesia na may 28 gold, 30 silver at 46 bronze medals sapat sa ikalimang pwesto sa 11-nation tournament.

“Gusto naming gumawa ng mas mahusay kaysa sa huling pagkakataon. Talagang ibibigay ng team namin ang best nila kasi everybody wants to win,” sabi ni CDM Torres

Ang Philippine contingent ay sasabak sa 13 sports: athletics (23), badminton (9), boccia (8), chess (22), cerebral palsy football (10), goalball (12), judo (4), powerlifting (11). , sitting volleyball (14) swimming (12), table tennis (21), wheelchair basketball (23), at eSports (5) bilang demonstration sport.

“Ipagdasal ang tagumpay ng ating mga atleta sa kanilang paghahangad ng kahusayan. Ang kahusayan ay hindi lamang nangangahulugan ng bilang ng mga medalyang napanalunan, maaari din itong mangahulugan ng pag-unlad ng pagkatao, karakter at pamumuno ng isang tao upang siya ay maging positibong impluwensya sa iba,” sabi ni CDM Torres.

Ang PSC, sa pakikipag-ugnayan sa Philippine Paralympic Committee (PPC), ay nakatakdang mag-host ng send-off party para sa mga para-athletes sa Mayo 21 sa Multi-Purpose Arena (MPA) sa Pasig City. (Lito Oredo)