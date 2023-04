Pinay golfer Pauline Beatriz Del Rosario tigasin sa Caliraya Springs Championship

ALPAS si Pauline Beatriz Del Rosario sa pananakot sa backside ni Kim Seoyun sa closing two-putt par para sa 71 at sinaksihan ang sablay ng Koreana sa birdie para sa isang palong tagumpay sa ICTSI Caliraya Springs Championship Huwebes ng hapon sa Cavinti, Laguna.

Bumuwelta si Kim sa pagkalubog sa four strokes sa huling anim na butas, nakatatlong birdie sa four-hole mula sa No. 13 at nagbanta kay Del Rosario na sumalto sa birdie sa pang-16 at bogey rin pa next, para sa isang paling lamang na lang pa-par-4 18th sa Caliraya Springs Golf Club.

Pagpang-abot ng dalawa sa green sa regulation, unang tumira ang dayuhan mula sa 20 talampakan, gumulong ang bola sa kanan at nag-68, nagpanalo pa rin kay Del Rosario kahit mintis sa birdie.

Kinubra niya ang top P115K prize sa eight-under 208 total habang nakapahinga sa Epson Tour, at ang panalo’y nagpaganado kay Del Rosario pa-Copper Rock Championship sa sa susunod na linggo sa Utah.

“I think what I would take away from this week is my short game since Caliraya Springs is not really a long course, so my approach shots and putting were very much used,” sey ng 24-anyos na dalaga na naghahanap pa rin ng unang panalo sa LPGA farm league.

“What I noticed about my game is that I made a lot of shots below 100 yards, so I would focus on practicing those yardages just to fine-tune it a little bit more,” hirit pa ng ICTSI-backed 2017 Ladies Philippine Golf Tour Order of Merit winner na ‘di nakasabak sa Anvaya Ladies International na pinanalunan ni fellow Epson Tour campaigner Bianca Pagdanganan noong Pebrero.

May P83K si Kim, 19. Nagtabla tersera sina Harmie Nicole Constantino (70) at Florence Bisera (68) para sa tig-P63K.