Pinagdudahang nandadaya! Max Scherzer ejected dahil malagkit kamay

EJECTED si New York Mets starting pitcher Max Scherzer bago ang fourth inning ng laro kontra Los Angeles Dodgers dahil masyado raw malagkit ang kamay.

Mahigpit na pinagbabawal ng MLB ang sticky substances dahil paraan daw ito ng pandaraya. Giniit ni Scherzer na pawis at rosin – na legal sa laro – lang ang nasa kamay.

Bukana ng third, tsinek na ang glove at kamay ni Scherzer at inutusan ni first base umpire Phil Cuzzi na magpalit. Bago ang fourth, binusisi muli ang glove niya at mga kamay. Makalipas ang argumento, thrown out na siya.

“Yes, when you use sweat and rosin, your hand is sticky,” galit na buwelta ni Scherzer.

“I don’t get how I get ejected when I’m in front of MLB officials doing exactly what you want and being deemed my hand is too sticky when I’m using legal substances.”

Limang relievers ang nagsalitan para saluhin ang mound at naipreserba ng Mets ang 5-3 panalo. (Vladi Eduarte)