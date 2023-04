Pasaway na mga dayuhan isumbong

Nanawagan si Bureau of Immigration (BI) Commissioner Norman Tansingco sa mga may-ari ng condominium sa bansa na isumbong ang mga ilegal na aktibidad ng mga dayuhan sa kanilang lugar.

Kasunod ito ng expose ni Senate Committee on Women, Children, and Family Relations chairperson Sen. Risa Hontiveros na ilang condominium unit sa Metro Manila ay ginagamit ng mga scam operator.

“Both local law enforcement agencies and the BI have difficulty simply entering condominiums, as these are residential areas, unlike offices of companies,” ani Tansingco.

Pinaalalahanan din ni Tansingco ang mga may-ari ng condo building na responsibilidad ng lahat ang paglaban sa human trafficking at itinuturing na criminal offense sa ila­lim ng Philippine Immigration Act of 1940 ang paglilihim ng mga mga i­legal na aktibidad ng dayuhan sa bansa. (Mina Navarro)