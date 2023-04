Partial solar eclipse nasaksihan sa ‘Pinas

Isang partial solar eclipse ang nakita sa iba’t ibang bahagi ng Pilipinas nitong ika-20 ng Abril.

Ayon sa Pagasa, nangyari ito kasabay ng “hybrid solar eclipse” sa kanluran ng Australia, East Timor at silangang bahagi ng Indonesia.

Nasaksihan nila ang partial solar eclipse, ayon sa ilang netizen, sa pagitan ng 11:35 a.m. at 12:58 p.m.

“A hybrid solar eclipse combines an annular and a total solar eclipse. At the eclipse’s path, it can produce a variety of phenomena for observers at various locations,” saad ng Pagasa.

Huling nakita ang partial solar eclipse sa bansa ay noong Disyembre 26, 2019 at Hunyo 21, 2020. (Issa Santiago)