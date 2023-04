NPC umalma sa pagkaladkad ni Mayor Degamo sa media

Inalmahan ng National Press Club (NPC) ang pahaging ni Pamplona Mayor Janice Degamo na tumatanggap ng pera ang media kaya hindi umuusad ang kaso ng asawang si Governor Roel Degamo.

Ang pahayag ay ginawa ni NPC President Lydia Bueno bilang reaksyon sa pahayag ni Mrs. Degamo sa senate committee in Pubic Order and Dangerous Drugs nitong April 18,2023 na nagsabing hindi nila kaya na magpa- GCash sa media kaya’t tulungan na lamang silang bantayan ang kaso.

Giit ng NPC President, maling sabihin na nababayaran ang media kaya hindi umuusad ang kaso ni Degamo.

“Nakasalalay sa kamay ng mga awtoridad, partikular ang mga taong gobyerno, alagad ng batas, mga piskal at hukom ang pag-usad o pagsulong ng anomang kaso, gaya ng kaso nina Degamo at Teves.

Tanging trabaho ng media ang maglabas ng balita mula sa magkabilang panig. Hindi dapat pagbintangan o sisihin ang media sa bilis o bagal ng pagkamit ng katarungan,” pahayag ni NPC President Bueno.

“Media you have a very strong role in preserving democracy.Sana po huwag nating tantanan , humihingi kami ng tulong sa inyo pero hindi naman namin kayang magpa GCash sa media … may role kayo sa problema namin…”sabi ni Mrs Degamo sa senate hearing.

Si Teves ang isa sa pangunahing inaakusahan sa pagkamatay ni Governor Degamo. (Mina Navarro)