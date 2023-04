Never Say Die! Ginebra hihirit ng sudden death

STORY TEXT:

Finals Game 6 Biyernes:

(Smart Araneta Coliseum)

5:45pm – TNT vs Ginebra

(*Tropang Giga angat, 3-2)

KAYOD-KALABAW na si Christian Standhardinger sa pagbalikat sa Ginebra noong Miyerkoles sa Game 5 ng PBA Governors Cup Finals.

Pero kinapos ang 29 points, 13 rebounds, 4 assists, 1 steal at 1 block ng Best Player of the Conference para ibalik ang defending champions.

Natalo ang Gin Kings sa TNT 104-95 at naiwan sa series 3-2.

Hindi pa 100 percent si Japeth Aguilar, exit pa sa third quarter si Justin Brownlee dahil hindi na kinaya ang panghihina mula sa matinding food poisoning na inabot.

Kaya kinailangang lumagari ng todo si C-Stan na na-stretch ang playing time sa 46 minutes.

“Of course I’m a bit tired. I think that’s normal, though, in a Finals series,” anang Fil-German nang makausap ng reporters sa dugout ng Smart Araneta Coliseum.

Matagal siyang hindi nakalabas, binigyan muna ng IV fluids para maka-recharge. Laban lang daw, bawal sumuko.

“So, I’m playing a lot more minutes,” lahad ni Standhardinger. “We need to recover and give it our absolute all in the next game and hope that we can get the victory and get to Game 7.”

Game 6 ngayon sa Big Dome din. (Vladi Eduarte)