May matinding pinagdaraanan: Kim humiling ng dasal para sa ate

Ang dapat na napakasayang araw para kay Kim Chiu ay nauwi sa isang kalungkutan.

Birthday ni Kim noong April 19, nagsimula ito sa masaya at maraming bumati, nagpadala ng regalo sa kanya. Pero kinagabihan ay naging malungkot na ‘yon for Kim.

May nangyari kasi sa kanyang ate na si Kam o Lakambini Chiu. Sa mga nakakakilala o sumusubaybay kay Kim, alam kung gaano niya kamahal si Kam at kung gaano rin siya ka-dependent dito.

Nag-post si Kim ng pictures ni Kam habang nasa hospital. Makikita rin sa ipinost niya ang labis na pag-aalala habang hawak niya ang kamay ng kanyang ate.

May tinanong kami na malapit kay Kim, pero wala pa raw update ang girlfriend ni Xian Lim. Ang alam daw nila, nasa ICU raw ito.

Sa Instagram post ni Kim, sinabi niya na, “Today is different. I wish it were different,” na sinundan niya ng broken heart emoji.

“Before today ends, I want to say Thank You for all your greetings and well wishes. Thank you for the flowers, cakes and meaningful birthday messages you sent here online and personally. I’m sorry I couldn’t answer all your messages. I appreciate you all so much.

“Salamat po. Kung may hihingin man akong regalo sa inyo ngayon yun ay prayers para sa ate Lakam ko. Everything happened in a snap of a finger. She is my strength, and now the word strength becomes blurry. Please pray for her recovery.”

Marami ang nagulat sa nangyari sa ate ni Kim, lalo na ang mga kaibigan niyang artista tulad nina Bela Padilla, Maymay Entrata, Angeline Quinto, Ogie Alcasid, at marami pang-iba.

Sabi ni Angelica Panganiban kay Kim, “Magdadasal kami. Be strong momsy.”

Maggie may mga ‘resibo’

Nagpasalamat si Maggie Wilson sa ‘receipt’ o sa madaling salita ay ebidensiya.

Ayon dito sa kanyang Instagram post, “Thank you for the receipts!”

Madalas nang mabanggit ni Maggie sa kanyang mga post na may mga receipt siya, kaya masasabing palaban talaga siya.

Posibleng nagkataon lang din, pero halos kasabay ng post niya, nag-Instagram story naman si Rachel Carrasco, ang rumored new partner ng estranged husband ni Maggie na si Victor Consunji.

Nasa swimming pool si Rachel at kasama niya ang mag-amang Victor at Connor, bukod pa sa baby girl na palagi nilang kasama sa mga posting. May picture rin na si Connor ang may hawak ng baby bottle at pinadedede ang baby girl.

Parang ironic lang, kasi si Maggie ay nag-post noong isang araw na hindi siya allowed na makita ang anak.