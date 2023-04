Mas lumalim feelings, todo sa kilig: Marco bumalik ‘pagmamahal’ kay Heaven

Dahil sa ‘The Rain in Espana’ ay nabuhay at kinilig muli ang fans nina Heaven Peralejo at Marco Gallo. Pero silang dalawa kaya, nabuhay ulit ang feelings sa isa’t isa?

“Compared sa ‘PBB’ noon, siguro ngayon mas deep ang emotions,” sabi ni Heaven.

“I guess yeah. Probably. But I’ll take it slow,” sabi naman ni Marco.

Bakit parang kinu-control ni Heaven ang ‘feelings’ niya for Marco?

“Kayo naman… Hahahaha! Basta kami ni Marco, sobrang happy kami na kami ang magka-work. Basta ako, I’m really enjoying my time with him,” sey ni Heaven.

Pero, feel na feel naman ang kilig kay Heaven dahil kay Marco.

“Siguro best friends kasi kami sa ‘PBB’ noon, nakatulong ‘yung nagku-complement ang mga personality namin,” sabi ni Heaven, na hindi talaga makahanap ng gustong sabihin.

Pero sa tingin ba ni Direk Theodore Boborol, ‘nagkabalikan’ ba ang dalawa, o bumalik ba ang feelings ng mga ito para sa isa’t isa?

“Sa nakikita ko lang, mas naging close talaga sila, kumpara noong una. Pero ako, kinikilig talaga sa kanila. Authentic kasi ‘yung feelings nila,” chika lang ni Direk.

Well, abang na lang kung mauuwi talaga sa relasyon ang tandem nila, ha! (Dondon Sermino)