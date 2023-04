Lyrics ng kanta ni Christian, ginamit ng isang Indian celebrity

Ikinatuwa ni Christian Bautista ang post ng isang Indian celebrity ng lyrics ng isang popular song niya na ginamit sa maternity shoot nito.

Ang Indian celebrity na ito ay si Ishita Dutta, isang actress and model at nakilala dahil sa Hindi films na ‘Drishyam’ at ‘Drishyam 2’.

Pinost ni Ishita ang ilang pictures ng kanyang maternity shoot sa social media kasama ang kanyang husband na si Vatsal Sheth.

Sa isang post ay nilagay niya sa caption ang lyrics ng song ni Christian na ‘The Way You Look At Me’.

“‘Cause there’s somethin’ in the way you look at me. It’s as if my heart knows you’re the missing piece.

You make me believe that there’s nothing in this world I can’t be. I never know what you see, but there’s somethin’ in the way you look at me

-Christian Bautista.”

Malamang na pamilyar si Ishita sa awitin na ito ni Christian dahil sa malawak na fan base nito sa Asia, partikular na sa mga bansang Indonesia, Singapore, Malaysia, and Thailand. Kaya nabigyan si Christian ng titulong Asia’s Romantic Balladeer.

Ayon pa sa ‘The Clash’ judge, natutuwa siya dahil nagiging inspirasyon ng maraming tao ang kanyang love songs, mula sa mga nae-engage, ikinakasal hanggang sa magkaroon na sila ng sarili nilang pamilya.

Nice! (Ruel Mendoza)