LTO ilalabas papel na driver’s license

Inamin ng Land Transportation Office (LTO) na papaubos na ang supply nila ng plastic card kaya sa papel na muna ipapaimprenta ang mga driver’s license.

Sinabi ni LTO chief Jose Arturo Tugade na umaabot na lamang sa 147,000 plastic cards ang available sa mga sangay nila sa buong bansa at posibleng maubos ito sa katapusan ng Abril.

“The solution is to use a temporary driver’s license document. We will be using paper for the temporary driver’s license. We will be printing the official receipt of the driver’s license. And on the official receipt of the driver’s license, there will be a unique QR code,” wika ni Tugade.

Kasabay nito, tiniyak din nitong malapit nang matimbog ang mga sindikato na nasa likod ng pagbebenta ng pekeng driver’s license.

Sinabi ni Tugade na mayroon ng magandang tinutungo ang imbestigasyon ng National Bureau of Investigation (NBI) at iba pang ahensiya ng gobyerno laban sa sindikato ng fake driver’s license.

Malakas aniya ang loob ng mga sindikato dahil kahit sa social media ay ginagawa ng mga ito ang kanilang transaksyon. (Aileen Taliping)