Lodi! Couple namudmod ng P1K sa mga purdoy 

Walang maliit o malaking halaga basta bukal sa puso ang pagtulong gaya na lamang ng couple na ito na ang trip ay mamigay ng P1,000 sa mga taong nangangailangan.

Sila ang TikTok user na Malikmata27 (@malikmata27) na inuulan ng heartwarming reaction mula sa mga netizen dahil sa kanilang kabaitan.

Mapapanood sa ilan nilang video ang ginagawa nilang pagtulong sa ibang tao sa pormang pampinansyal.

Karaniwan sa mga binibigyan nila ay mga vendor sa daan gaya ng mga nagbebenta ng chicharon, sigarilyo, kendi, mga prutas, at mga meryenda.

Ang ginagawa nila, bumibili sila ng normal na produkto rito pero ang ibabayad nila ay isang libo sabay sabi ng mga katagang, “Dagdag niyo na lang po sa kita niyo.”

Libo-libong views ang inaabot ng kanilang mga video at nag-uumapaw din ang mga emosyon ng madlang pipol na naantig sa good deed nilang ito.

Ilan sa mga comment:

Para kay @reychristiantagao, ani, “Did you see those eye’s reaction in the last seconds he probably really need it.”

“Lam nyo ba pag fil nyo magabot gawin nyo..yung isang araw na mapansin sila..habang buhay kanilang di makakalimutan nd dey will pay it 4ward..galing,” komento ni @catherine_268204.

“Yung napangiti Ka din habang pinapanuod ko Yung video nyo. God bless po,” hirit naman ni @juanita1980.

“The fact that these people are not even showing their faces after all the help they’ve given. God Bless you guys Bigtime,” ani ni @superbritss.

Tunay na nakakataba ng puso ang pagtulong sa kapwa. Sabi nga, huwag kang magdalawang isip na mag-abot kamay sa iba dahil siguradong babalik at babalik din ito sa’yo. (Moises Caleon)

(malikmata27/Facebook)