Kilalanin: Bar exam topnotcher na nag-manifest maging abogado

Hindi makapaniwala ang 2022 Bar Examination Top 2 na si Atty. Erickson Mariñas na natupad na niya ang kanyang high school dream na nailagay pa niya sa kanilang yearbook bilang manifestation.

“Ten years from now, I will be a lawyer,” mga salitang inilagay niya sa kanyang yearbook.

Pero paano nga ba niya ito nagawa? Sabi ng kanyang ina na si Loreta Mariñas, super relax lang umano ang kanyang anak habang nag-aaral ng batas, tuwing alas-singko ng hapon ay humihinto umano ito sa kanyang online law classes upang mamitas ng bayabas at upang pakainin din ang mga alaga nilang pet.

May mga pagkakataon pa umano na nanonood siya ng mga Hollywood movie at nagsusulat ng mahahabang review. Pero sa kabila nito, hindi siya nag-quit sa kanyang ginagawa kaya alam naman ng magulang ni Erickson na tuloy lamang siya sa pangarap.

Pagtungtong ng high school napansin na umano ng kanyang ina ang potential ni Atty. Erickson na maging isang abogado.

Nagtapos si Atty. Erickson bilang Magna Cum Laude ng kursong Legal Management sa ADMU habang nakuha naman niya ang kanyang Juris Doctor degree sa UP College of Law bilang Cum Laude.

Talaga namang hanep sa galing ang abogado na ito! (Moises Caleon)