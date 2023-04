Karera Tips Ni JP Gonzales

Abril 21, 2023/Biyernes, Metro Manila Turf Club – Tanauan City, Batangas

R01 – 5 Family Affair, 1 Moment Like This, 6 Kanyon For Freedom, 7 Vee Gee

R02 – 4 Player Andri, 2 Eochirunran, 1 Go Aydan Go, 6 Shine

R03 – 5 May Ten, 6 Distorted Julliane, 3 Batas Kamao, 4 My Dad Bogart

R04 – 8 Sir Jason, 7 Happy Maggie, 6 Raxa Bago/Barayong, 4 My Way

R05 – 3 Stalag Seventeen, 2 Bagay Na Bagay, 1 Action Rules, 6 Shining Bullet

R06 – 8 Euroclydon, 6 Roaring Kanyon, 1 Domsat Seven, 3 Success Of Times

R07 – 1 Etnad, 5 Sagitsit, 3 Honey Ryder, 2 Clairvoyant

R08 – 9 Arrogante/Sun Dance, 11 See You Tomorrow, 1 Piece Of Cake, 13 Coal Digger

R09 – 8 Apollo, 14 Ace Up, 2 Can You Giub, 1 Big Girl

Solo Pick: Family Affair, Player Andri, May Ten, Etnad, Arrogante/Sun Dance

Longshot: Sir Jason, Stalag Seventeen