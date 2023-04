Kahit marami ang pumuri: Gown ni Heart ‘di type ng ibang mga fan

Kung ano-ano na ang itinawag ng netizens kay Heart Evangelista dahil sa tindi ng paghanga nila sa fashionista star, pero sa pinakabagong post niya sa kanyang Instagram, namumutakti na ‘goddess’ ang tawag sa kanya ng fans.

Ipinakita ni Heart ang larawan na nakasuot siya ng isang mocha see-through gown na ang design ay inspired sa mga dyosa ng Athens.

Nasa shop ng isang luxury brand sa Paris si Heart para isukat ang gown na posibleng gamitin niya sa pagdalo sa event ng shop na ‘yon.

Hindi napigilan ng transwoman actress na si Francine Garcia na tawaging Greek goddess si Heart dahil sa itsura nito sa larawan.

Ganito rin ang reaksyon ng iba sa paghanga kay Heart.

Pero may kumontra gaya ni @mymagdalena8 at nagsabing hindi bagay sa aktres ang gown dahil napipi ang boobelya ng kanilang idol sa masikit na suot nito.

Sey naman ni @anna_song89, “The dress may be couture but oh boy are they UNFlattering on.”

Ang ibang mga netizen, mas pumabor sa huling larawan ni Heart suot ang leather coat at bell bottom pants.

Dragonas ng ‘Pinas magsu-show sa WeHo

Ang bongga ng mga Dragona ng ‘Pinas dahil hinakot ang mga ito sa isang sikat na bar sa West Hollywood, California para mag-show.

Nakatakdang magtanghal doon ang pitong Drag Queens mula sa katatapos lang na ‘Drag Queens Ph’.

Nangunguna si Paolo Ballesteros sa pagbabalita tungkol sa malaking opportunity na ito ng mga Pinoy dragonas.

Nakaposte rin ang poster ng show na nakasulat ang “Pinoy Drag Queens Takes Over MICKY’S, May 12 8 PM.”

Sikat na gay club sa Amerika ang Micky’s na pinupuntahan pa ng mga A-List Hollywood stars.

Legendary rin ang club dahil sa tagal na nito sa LGBTQIA+ entertainment industry sa WeHo o West Hollywood.

Ang pitong magsu-show sa Micky’s ay sina Jiggy Caliente, Precious Paula Nicole, Marina Summers, Prince Marell, Eva Le Queen, Turing Quinto, at Corazon Filipinas.

Si Paolo ang host ng ‘DQPh’, kaya hinihikayat ng grupo ang TV host-actor na sumama sa kanila sa US at mag-absent muna sa ‘Eat Bulaga’, pero wala pa itong sagot.