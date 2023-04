Ilapit sa tao ang serbisyong may malasakit

Napakahalaga ng papel ng Bureau of Immigration. Tungkulin nila na pangalagaan ang ating kaligtasan at seguridad sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mga batas at regulasyon kaugnay ng pagpasok at paglabas ng mga Pilipino at maging ng mga dayuhan sa ating bansa.

Upang mas mapaganda pa ang serbisyo nito, nai-file ko ang Senate Bill No. 1185 o ang “Bureau of Immigration Modernization Act” na layuning mapabuti ang sistema ng imigrasyon ng Pilipinas sa pamamagitan ng pagmomodernisa ng naturang ahensya.

Sa kasalukuyan, may mga nagiging isyu at problema na kailangan nating tugunan upang masigurong komportable at ligtas ang mga pumapasok at lumalabas ng bansa. Kabilang diyan ang pagprotekta sa karapatan ng mga pasahero sa ating mga paliparan kung saan ilang insidente na ng katiwalian at offloading ang nai-report kamakailan.

Sa katunayan, naiulat na halos 7,000 na pasahero ang na-offload sa ating mga international airports sa unang dalawang buwan pa lamang ng 2023. Bagama’t trabaho naman ng gobyernong sagipin ang mga posibleng magiging biktima ng human trafficking at tugisin ang mga nangangasiwa ng ganitong masasamang kalakaran, tulungan din sana natin ang mga walang masamang hangarin kundi nais lang maglakbay sa ibang bansa para sa kanilang kabuhayan.

Kawawa naman ang mga kababayan nating sasakay dapat ng eroplano, pupunta ng airport, pero io-offload dahil hindi nagabayan nang mabuti sa mga prosesong dapat sundin at mga dokumentong dapat naihanda. Nakapag-book na ang mga ito ng ticket at mga hotel, gumastos na, pinagpawisan ang perang ginastos nila, pagkatapos ay mao-offload lang dahil sa kakulangan ng kaalaman at gabay.

Nakikiusap ako sa ating Department of Foreign Affairs, Bureau of Immigration, Department of Migrant Workers, Philippine Overseas Employment Administration, Overseas Workers Welfare Administration, at iba pang concerned agencies na turuan at gabayan pong mabuti ang mga pasahero lalo na ang OFWs na nais lamang mabigyan ng mas magandang kinabukasan ang kanilang mga anak.

Bagama’t tama namang siguraduhing kumpleto ang mga papeles bago maglakbay at bantayan ang mga lumalabas at pumapasok sa ating bansa, magmalasakit din dapat ang gobyerno sa mga taong walang ibang aasahan sa paggabay sa kanila kundi ang gobyerno rin mismo. Mahalagang pairalin ang tamang pag-alalay sa mga pasahero upang maiwasan ang offloading ng mga inosenteng mamamayan.

Protektahan din natin ang OFWs na maaaring ma-penalty sa kanilang pinagtatrabahuhan sa abroad dahil hindi nakalipad. Mayroon naman tayong mga awtoridad na ang mandato ay masigurong tama at kumpleto ang mga dokumentong kailangan ng mga manlalakbay. Kung may kakulangan man sa dokumento, turuan at tulungan natin silang makumpleto ito. ‘Yan ang serbisyong may malasakit. Walang dapat magsamantala sa ating mga OFWs.

Maliban sa pagsusulong ng mga batas na layuning itaguyod ang kapakanan ng ating mga kababayan, patuloy rin ako sa pag-iikot sa buong bansa upang maghatid ng tulong sa mga nangangailangan nito.

Nitong April 18, nagtungo tayo sa Pangasinan para saksihan ang groundbreaking ng itatayong Super Health Center sa bayan ng Umingan. Nag-abot din tayo ng tulong sa persons with disabilities sa naturang bayan.

Pagkatapos ay dumiretso tayo sa Nueva Ecija para saksihan din ang groundbreaking ng Super Health Center sa Cabanatuan City kung saan namahagi rin tayo ng suporta sa mga mahihirap doon. Nag-monitoring visit tayo sa Malasakit Center na matatagpuan sa Dr. Paulino L. Garcia Memorial Research and Medical Center sa parehong lungsod. Namahagi tayo ng tulong sa mga pasyente at frontliners. Bukod sa tulong ng aking tanggapan ay may hiwalay ring tulong ang Department of Social Welfare and Development sa mga pasyente, security guards at housekeeping staff ng ospital.

Noong April 17 naman ay nagtungo tayo sa probinsya ng Capiz para kumustahin din ang operasyon ng Malasakit Center sa Roxas Memorial Provincial Hospital sa Roxas City. Nagkaloob din tayo ng tulong sa mga pasyente at frontliners. May hiwalay ring ayuda ang DSWD sa mga pasyente at kuwalipikadong personnel ng ospital.

Sinundan ito ng pagdalo natin sa groundbreaking para sa Super Health Centers sa mga bayan ng Panitan at Panay kung saan binahaginan din natin ng tulong ang ilang indigent families sa dalawang bayan.

Bago pa man ang pagpunta sa Capiz, nagpadala na ako ng mensahe noong April 16 para sa mga participants ng Capiztahan Swimfest 2023 na ginaganap sa probinsya. Namahagi rin tayo ng tulong sa mga mahihirap na residente sa Roxas City, Panay at Panitan sa araw na iyon.

Pagkatapos nating bumisita sa Capiz ay nagtungo din tayo sa Bacolod City sa Negros Occidental para naman makisaya sa selebrasyon ng Panaad Festival sa lungsod. Matapos ito ay nagkaloob tayo ng tulong sa mga indigent families doon. Binisita rin natin ang Malasakit Center sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital, at namahagi ng tulong sa mga pasyente at frontliners. Meron ding hiwalay na tulong ang DSWD sa mga pasyente, security guards at utility staff ng ospital.

Noong April 15 naman, nagtungo tayo sa siyudad ng Cebu para mamahagi ng tulong sa mga nasunugan sa mga barangay ng Ermita, Banilad at Bulacao.

Mula Cebu, lumipad tayo patungong Zamboanga del Norte para magsagawa ng inspection sa itinatayong Super Health Center sa Dipolog City. Nagsagawa rin tayo ng inspection sa Oval Track Project doon at turnover ng tatlong ambulansya sa siyudad. Pareho nating sinuportahan ang pondo para sa naturang mga proyekto bilang Vice Chair ng Senate Committee on Finance.

Namahagi rin tayo ng tulong sa mga indigent residents sa Dipolog City bago tayo nagtungo sa Zamboanga del Norte Medical Center para bisitahin ang Malasakit Center doon. Naglaan din tayo ng tulong sa mga pasyente at frontliners. Meron ding hiwalay na ayuda ang DSWD sa mga pasyente.

Noong April 14, tumulong din tayo sa mga nasunugan sa Barangay Pinagbuhatan sa Pasig City.

Samantala, nitong nakaraang mga araw, namahagi rin ng tulong ang aking opisina sa mga indigent families sa Binuangan, Misamis Oriental; Maramag, Valencia City, Malaybalay City at Manolo Fortich, Bukidnon; Esperanza, Prosperidad, Sta. Josefa at Trento sa Agusan del Sur; Sta. Rita, Pampanga; Maria Aurora, Baler, at Bacong sa Aurora province; Marilao, Bulacan; Botolan at Iba sa Zambales; Dinalupihan, Bataan; Pasig City; Cagayan de Oro City; at Tagoloan, Misamis Oriental.

Bilang isang senador at isang Pilipino, naniniwala ako sa kahalagahan ng malasakit sa kapwa. Hindi sapat ang pagpapalakas sa ating mga sistema at proseso kung hindi natin binibigyang-halaga ang mga taong apektado nito. Hindi lamang natin dapat bigyan ng tamang serbisyo ang mga tao, kundi dapat din nating ipakita ang tunay na malasakit sa kanila.

Sa abot ng ating makakaya, ilapit natin ang serbisyo ng gobyerno sa mga nangangailangan nito. Magtulungan tayo upang maisakatuparan ang mga solusyon na makakapagbigay ng mas magandang buhay sa ating mga kababayan.