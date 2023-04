Frenchie dedma sa mga nanlalait sa kanyang katawan

Isa si Frenchie Dy sa dumededma sa mga basher na laging inookray ang kanyang pagiging plus size girl.

Never daw na ini-entertain ng singer ang mga panlalait sa kanyang katawan dahil love niya kung ano ang binigay ng Diyos sa kanya.

Kahit nga raw malusog siya, hindi iyon naging issue sa mga taong mahal niya.

“Una, mahal na mahal ako ng asawa ko kahit ganito ang size ko. Para sa kanya ako pa rin ang pinaka-sexy. Tapos mahal na mahal ako ng mga anak ko. Gusto nga nila ng matabang mommy. Saka ‘yung mga friends ko mahal naman nila ako. So ‘yun ang nakatulong sa akin, na kahit ganito, dapat tanggapin ko kasi mahal ako ng mga taong nasa paligid ko,” sey ni Frenchie.

Pero dahil na rin sa kanyang mga anak kaya kailangang i-consider ng biritera ang magbawas ng timbang.

“Kailangan ko ring magpapayat, for health reasons. Pero kung para sa sinasabi ng iba na, ‘Ang taba niya, ‘di siya bagay sa hilera kasi ang laki niya,’ ‘di ako naapektuhan doon. So mas maapektuhan ako sa health reasons kasi gusto ko pa makasama ang mga anak ko sa matagal na panahon. Gusto ko makita sila na tumanda. Pero kung dahil lang doon sa pamba-bash na dahil mataba ako, hindi ako affected doon. ‘Yung health reasons doon ko gagawin na mag-cut down, mag-lose weight.”

Isa si Frenchie Dy sa mahuhusay na singers ng bansa na effortless kung bumirit, kaya tinanghal siyang champion noon sa second season ng ‘Star In A Million’ ng ABS-CBN in 2004.