Efren ‘Bata’ Reyes ilalabas uli ang mahika sa SEA Games

MAITUTURING na siyang may edad subalit hindi nawawala ang apoy sa puso ni Filipino sports legend Efren ‘Bata’ Reyes sa pagrepresenta sa Pilipinas sa mga internasyonal na torneo sa muling pagsisilbi nito sa para sa bansa sa nalalapit na ika-32 edisyon ng Southeast Asian Games sa Phnom Phen, Cambodia.

Sinabi ni Billiard Sports Confederation of the Philippines (BSCP) President Robert Mananquil na ang 68-anyos na kinikilalang sports icon ay magbabalik sa isa pang tungkulin sa SEA Games sa Cambodia sa Mayo 5 hanggang 17.

Ang cue master na si Reyes ay sasabak kasama ang kababayang si Francisco dela Cruz sa men’s one-cushion at three-cushion carom events.

Nasungkit ni Reyes ang bronze sa one-cushion carom nakaraang taon sa Hanoi kung saan ang mga Vietnamese fan ay naghintay na matapos ang kanyang laban bago tinatrato siyang parang rockstar pagkatapos ng laro.

Sinabi ni Mananquil na ang Pilipinas ay nasa mahigpit na tug-of-war para sa ginto dahil nananatili pa rin ang Vietnam bilang stranglehold ng rehiyon sa carom, habang ang host Cambodia ay nagpapakita ng makabuluhang pag-unlad.

“Sana maka-bronze pa rin sina Efren sa Carom,” sabi ni Mananquil.

Kilala bilang “Magician,” nakakolekta na si Reyes ng pitong ginto, dalawang pilak at 11 tansong medalya sa SEA Games mula noong 1987 sa mga single, double at team event kabilang ang nine-ball, snooker, rotation, English billiards at Balkline billiards. (Lito Oredo)