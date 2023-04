DTI kabado sa deactivation ng milyong SIM card

Suportado ni Trade Secretary Alfredo Pascual ang pagpapalawig ng SIM card registration dahil mala¬king problema kapag na-deactivate ang milyon-milyong SIM.

“If not all SIMs are registered, I think it’s a major concern. That has to be evaluated by telcos and concerned agencies in charge of ICT,” wika ni Pascual.

Malapit nang sumapit ang deadline sa SIM card registration sa April 26, 2023 pero halos kalahati ng mga SIM card ay hindi pa narerehistro.

Para sa kalihim, dapat sumunod ang lahat at huwag ipairal ang ugaling “mamaya na” hanggang sa abutan na ng deadline saka hihirit ng extension.

Ipinaliwanag ng kalihim na malaking tulong ang SIM card registration sa digitalization lalo na sa mga transaksyon sa pagnenegosyo dahil paraan na rin ito para makaiwas sa mga scam o panloloko. (Aileen Taliping)