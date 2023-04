Boat Buying hanep sa 3YO

HINDI binigo ni Boat Buying ang mga liyamadista matapos manalo sa 3-Year-Old & Above Maiden Race na pinakawalan sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas nitong Miyerkoles ng gabi.

Lumabas na pangalawa sa aparato si Boat Buying habang hinawakan muna ni Runway Ten ang unahan.

Subalit sandali lang sa unahan si Runway Ten dahil inagaw na agad sa kanya ito ni Boat Buying na nirendahan ni class A rider Kelvin Abobo.

Pagkatapos ay nagtuloy-tuloy na ang anak nina El Kanyon at Miss Chief sa meta at nanalo ito ng may apat na kabayong agwat sa pumangalawang si Runway Ten.

Nirehistro ni Boat Buying ang 1:11. 4 minuto sa 1,200-meter race sapat upang hamigin ni horse owner Melaine Habla ang P20,000 added prize.

Walong races ang nilarga ng Metro Manila Turf Club, Incorporated (MMTCI) nitong Miyerkoles, lahat ay suportado ng Philippine Racing Commission. (Elech Dawa)