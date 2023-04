Bea magpapasiklab sa pagkanta

Opisyal nang ipinaalam ni Bea Alonzo sa kanyang fans ang musical concert na lalabasan niya kung saan ang National Artist na si Ryan Cayabyab ang tutugtog sa production.

Sa kanyang Instagram, sinabi ni Bea ang tungkol sa project, kalakip ang ilan sa mga importanteng casts.

Aniya, “Piano session with Mr. Cayabyab for ANG LARAWAN CONCERT. First time performing in a musical theater, and it’s both exciting and nerve-racking!!! So honored to be picked to play as Elsa Montes.”

Ang sinasabing character ni Bea ay unang ginampanan ni Zsa Zsa Padilla sa movie version nito na pinagbibidahan noong 2017 nina Joana Ampil at Rachel Alejandro.

Pinalakpakan at hinangaan ang nasabing Divine Diva sa singing performance nito, kaya hindi maiiwasang ikumpara si Bea kay Zsa Zsa.

Nasa photo post ang iba pang sasalang sa project na sina Karylle, Kakai Bautista, Markki Stroem, Nonie Buencamino, Mitch Valdez at Jericho Rosales.

Bagamat walang resibo na may angking galing sa pagkanta, suportado pa rin si Bea ng kanyang fans at naniniwala sila na dapat i-showcase ng aktres ang pagiging versatile artist nito.

Mapapanood ang ‘invitational only’ concert sa makasaysayang Manila Metropolitan Theater on May 6. (Rey Pumaloy)