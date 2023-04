Bagong bituin sa bilyar! Leslie Gaite reyna sa 2023 Amit Cup

NAGREYNA si Leslie Gaite sa 6-leg Amit Cup na ginanap sa Marboys Billiards Cafe sa BF Paranaque kamakailan.

Nasilo ng criminology student sa Philippine College of Criminology ang korona sa nasabing first all-women billiards tournament nang talunin sa finals si Carmille Lumawag ng Bacolod City, 9-8.

“Mabibigat na halos lahat ng kasali dito, magagaling na mga tira, ang hirap makalusot ng panalo bawa’t set, ” saad ng magandang si Gaite na halos 10 taon nang naglalaro ng bilyar.

Parehong impresibo ang panalo nina Gaite at Lumawag sa semifinals nang ilista ang parehong 7-2 pananaig kontra Cheeya Navarro at Phoy Andal, ayon sa pgkakasunod.

Ayon kay three-time world champion at multi-titled Rubilen Amit, ang nasabing event ay para makakita ng bagong female players at mahubog ang kanilang talento upang balang araw ay maging panlaban ng Pilipinas sa nabanggit na sport.

“In our final leg, there were 58 entries, some of them repeaters as they wanted to qualify but most of them were new faces,” ani Amit.

Ang nasabing grassroots program ni Amit ay suportado ni Philippine Sports Commission (PSC) Commissioner Bong Coo. (Elech Dawa)