Asukal scandal namumurong tabunan ni Panganiban

Nagpahayag ng pangamba si Senadora Risa Hontiveros na posibleng matakpan ang isyu ng sugar smuggling scandal ngayong itinalagang officer-in-charge (OIC) ng Sugar Regulatory Administration (SRA) si Agriculture Undersecretary Domingo Panganiban.

Ayon kay Hontiveros, imbes na masipa o masuspinde si Panganiban dahil sa importasyon ng asukal kahit walang Sugar Order mula sa SRA, tila nabigyan pa ito ng reward nang italagang OIC ng nasabing ahensiya.

“Instead of demotions or criminal or administrative charges, Panganiban is being provided by Malacañang with a plum new post at the Sugar Regulatory Administration. This is in stark contrast to their treatment of another DA official who resigned his post after being tagged in the controversial Sugar Order No. 4,” ayon sa senadora.

“I am also wary about Panganiban using his new position to cover his own tracks and issue gag orders, as he has done in the past, to derail investigations into his activities and the so-called ‘Sugar Fiasco 2.0’,” ani Hontiveros.

Matatandaan na dumating sa pantalan ng Batangas noong Pebrero ang mga asukal mula sa pinaborang importer ng gobyerno. Gayunman, inabot ng ilang linggo bago lumabas ang Sugar Order.

Itinuturing ni Hontiveros na technical smuggling ang pag-import ng asukal na walang permiso ng SRA. (Dindo Matining)