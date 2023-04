Anak ng magsasaka pasok sa Harvard, Princeton

Nagbigay inspirasyon ang isang estudyante mula sa Davao City na talaga namang lodi sa kanyang college admission matapos makapasok sa iba’t ibang mga unibersidad sa United States.

Siya si Aryenne Ysabelle Rodrigo, 18-anyos at isang senior sa Compostela National High School. Kamakailan lang ay ibinahagi niya sa kanyang Facebook post ang ilan sa mga sikat na US universities na kanyang naipasa.

Kabilang dito ang Harvard University, Princeton University, Amherst College, Columbia University, Dartmouth University, Cornell University, University of Pennsylvania, at Rice University.

Noon pa man, ay pangarap na ni Aryenne ang mag-aral abroad pero maaga pa lang umano ay naging aware siyang hindi ito kaya ng kanyang mga magulang.

“As the humble daughter of farmers, where my Papang is also a tricycle driver, they made me aware early on that they couldn’t afford to send me to college and go after my intended career path,” aniya.

Kaya naman, nagsikap daw talaga si Aryenne na mag-aral. “And now, finally, I can give them the perfect gift—going to college for free and becoming a future environmental scientist (hopefully),” bahagi pa ng kanyang post.

Sa ngayon ay undecided pa si Aryenne kung anong university ang kanyang pipiliing pasukan. Sabi niya, “As of this moment, I’m still undecided, haha, but I know whatever school I choose, I’ll still receive the best education I could ever ask for and be able to take advantage of that by making an impact in my country.”

Bukod dito, nao-offer-an din siya ng full scholarship sa tatlong universities na kanyang napasahan (Harvard, Princeton, at Amherst).

“I hope my experience and story inspire other students. Whatever your background is, embrace your ambitions and reach for the stars,” dagdag pa niya sa naturang post. (Moises Caleon)