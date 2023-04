Alyssa Solomon, NU tumalas pangil matapos ang Holy Week

Mga laro Sabado:

(SM MOA Arena)

12:00nn — Adamson vs UP

2:00pm — NU vs UE

MALAKING tulong kay league no. 1 spiker Alyssa Solomon at sa mga kasamahan nito sa National University (NU) Lady Bulldogs ang dumaang Holy Week break para buhayin ang gigil sa pagdepensa ng korona sa 85th University Athletic Association of the Philippines (UAAP).

“Nag-refresh kami, hindi muna kami nag-volleyball. Sinabi sa amin [ng coaches] na wala kayong iisiping volleyball,” pahayag ni Solomon matapos ang panalo kamakailan kontra Adamson University Lady Falcons 26-24, 25-15, 25-22.

“After nun, ang gaan sa feeling mag-training kasi na-refresh na ‘yung mind namin,” dagdag ng 6-foot-1 opposite hitter sa pinuntahang resort sa Dona Nena Family Beach Resort sa Laiya, Batangas.

Nais maipagpatuloy ng Lady Bulldogs ang magandang nasimulan sa second round pagharap bukas, Sabado, sa wala pang panalo University of the East (UE) Lady Warriors.

“Masaya ako sa naging resulta, pero may kailangan pa rin kaming i-improve at ‘di kami dapat magsawang matuto. Kailangan lang ng kumpiyansa every game,” wika pa ni Solomon.

Bukod sa Lady Warriors, kabilang sa mga nalalabing laro ng Lady Bulldogs ang bigating laban kontra University of Santo Tomas (UST) Golden Tigresses na kasalukuyan nilang katabla sa 8-3 kartada sa Abril 26 sa SM Mall of Asia Arena at ang laro kontra Ateneo Blue Eagles sa Abril 29. (Gerard Arce)