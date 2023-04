80 OFW naipit ng giyera sa Sudan, nagpasaklolo

Hiniling ng mahigit sa 80 Pinoy sa Sudan na tulungan sila ng pamahalaan na makauwi sa Pilipinas o ma-relocate sa ibang bansa dahil sa pangamba sa kanilang buhay bunsod ng tumitinding kaguluhan dito.

Ayon kay Department of Foreign Affaits (DFA) Undersecretary for Migrant Affairts Eduardo Jose de Vega, nasa 500 ang mga Pinoy sa Sudan at mahigit 80 rito ang gusto nang makauwi sa Pilipinas o mailipat sa ibang lugar sa lalong madaling panahon.

Ito’y dahil natatakot ang mga ito na madamay sa bakbakan ng Sudanese army at paramilitary group na Rapid Support Forces (RSF) sa Khartoum, Sudan bunsod ng pag-aagawan sa kapangyarihan. Sa ulat, isang overseas Filipino worker (OFW) ang nadaplisan ng ligaw na bala dahil sa bakbakan.

Aniya, karamihan ng OFW sa Sudan ay mga professor sa international schools, company executive o engineer. May mga domestic helper din pero kaunti lang ang mga ito.

Idinagdag ni De Vega na sa higit 80 Pinoy, 37 dito ay nagpapauwi na habang 49 ang nais ng relokasyon.

“Ang problema, hindi sila maiuuwi kasi walang biyahe. So what we are doing is the embassy is planning to send a team, a rapid response team and we are working to check if may land transportation to drive them from Khartoum, the capital of Sudan to Egypt. That’s a long ride, mga 10 hours iyon,” paliwanag ni De Vega.

Problema rin aniya ang mga nais magpa-relocate kung wala silang visa sa ibang bansa.

Pinayuhan naman niya ang mga Pilipino sa Sudan na maki­pag-ugnayan sa konsulada para ma-monitor at agad silang matulungan. (Betchai Julian)