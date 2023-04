Turismo sa Puerto Galera, tuloy kahit apektado ng oil spill

Pursigido ang Department of Tourism (DOT) na pasiglahin ang turismo sa Puerto Galera sa Oriental Mindoro.

Ito ay kahit bagsak ang kalidad ng tubig sa 26 sa 35 bahagi ng baybayin bunsod ng bakas ng langis na nakita sa pagsusuri ng Department of Environment and Natural Resources (DENR).

Paliwanag ni Toursim Secretary Ma. Christina Frasco, abot sa 11,000 manggagawa sa sektor ng turismo ang nakadepende sa patuloy na operasyon ng Puerto Galera.

Dahil dito, maglulunsad ng alternative livelihood training ang DOT para sa mga manggagawa mula sa Abril 24, 2023 at magtatagal hanggang sa Mayo.

Ayon kay Frasco, prayoridad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kapakanan ng mga sektor na apektado ng oil spill mula sa lumubog na MT Princess Empress sa Naujan, Oriental Mindoro kaya kailangan mabigyan sila ng ibang kabuhayan sakaling magtagal ang problema sa oil spill.

Bukod sa livelihood training, may matatanggap din silang financial assistance mula sa Department of Labor and Employment (DoLE) sa pamamagitan ng Tupad program o tulong panghabapbuhay sa mga disadvantage workers kung saan ay magtatrabaho ang mga benepisyaryo sa loob ng 10 hanggang 30-araw tulad ng paglilinis sa tagas ng langis sa mga baybaying dagat kapalit ng minimum wage sa kanilang lugar. (Betchai Julian)